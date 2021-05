COVID galing India nakapasok sa ‘Pinas

Nagpositibo sa COVID-19 swab test ang anin na biyahero mula India na dumating sa Pilipinas bago ipatupad ang “border restrictions”.

Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na may 110 biyahero mula sa India ang sumailalim sa COVID-19 testing.

“Anim turned out to be positive and it is now submitted to the Philippine Genome Center for whole genome sequencing,” ani Vergeire sa online briefin­g.

“Meron pong anim na hanggang ngayon ay nilo-locate pa rin natin,” dagdag ni Vergeire.

Una nang nagpatupad ang bansa ng temporary ban sa mga biyahero mula India para mapigilan na makapasok ang bagong variants na na-detect sa India.

Ang temporary travel ban ay nagsimula noong Abril 29 at magtatapos sa Mayo 14 kaya may mga biyahero na nakapasok sa Pilipinas bago ang temporary ban.

“That’s the hope, that we can prevent the entry of specific variants into the country,” ani Vergeire.

Kaugnay nito, sinabi ni Vergeire na irerekomenda ng DOH sa mga dara­ting na biyahero na ma-test sa COVID-19, pito o walong araw pagdating sa bansa.

“Kahit ano pa pong variant… kailangan lagi po tayong protektado (so continue doing the minimum public health standards,” giit ni Vergeire. Nabatid na nakapagtala sa Pilipinas ng 1,075 kaso ng B.1.351 (South Africa) variant, 948 kaso ng B.1.1.7 (United Kingdom), 157 kaso ng P.3 (Philippines) at 2 kaso ng P.1 (Brazil) variant.

Samantala, malaking hamon sa gobyerno ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte kapag hindi nakontrol ang pagkalat ng COVID variants at mutants sa bansa.

Inihayag ito ni Duterte kapag kumalat ang mas mabagsik na uri ng variants ng COVID-19 gaya ng sumasalanta sa India.

Nangangamba ang Pangulo na baka hindi makontrol ng isang bakuna lang lalo na at wala lang sapat na supply ng COVID vaccine ang bansa.

“Let us just pray that itong mga variant, itong mutants will not go haywire. Iyan ang bantayan natin dahil baka hindi makontrol ng isang bakuna lang and we do not have in sight yet na anong pinag-aaralan ngayon ng mga scientist,” anang Pangulo. (Juliet de Loza-Cudia/Aileen Taliping)