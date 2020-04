COVID fund ni Duterte kinontra ng bata ni Cayetano

Kinontra ng isang kaalyado ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang panukala na ipagpaliban muna ang ilang infrastructure project ng gobyerno para magamit ang pondo upang matugunan ang kinakaharap na krisis sa coronavirus disease 2019 o COVID-19.

Napag-alaman sa Zoom conference noong Sabado na tinutulan ni Deputy Speaker for Finance Luis Raymund `LRay’ Villafuerte ang mungkahi ng ibang kasamahan na ilipat muna ang pondo ng ilan sa mga infrastructure project upang makatulong sa pagtugon ng gobyerno sa coronavirus pandemic.

Giniit ni Villafuerte na “last” priority dapat ang pag-realign ng budget para sa mga infrastructure project dahil malaki ang maitutulong nito para maibangon ang ekonomiya.

“Infrastructure is really the fuel that will drive the economy back to its feet. It should be the last to touch because it is a priority,” ani Villafuerte.

Ito’y sa kabila ng kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpaliban muna ang mga proyekto na hindi naman matatapos bago mag-2022 para makatulong sa pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 crisis.

Noong nakaraang linggo, inatasan ng Pangulo si Finance Secretary Carlos `Sonny’ Dominguez III na bawasan ang pondo para sa mga infrastructure project at ilipat ang pera upang matugunan ang COVID-19 crisis.

Iminungkahi naman ni Davao City Rep. Isidro Ungab na i-realign ng Pangulo ang mahigit P80 bilyong pondo para sa mga infrastructure project na klinasipika ni Budget Secretary Wendel Avisado bilang “For Later Release” noong Pebrero.

Ilan pa sa mga siningit sa budget ay ni-lobby diumano ni Villafuerte batay kay Mindoro Oriental Rep. Salvador `Doy’ Leachon.

Matatandaang ibinunyag ni Leachon na malaking bahagi ng P6.293 bilyong pondo sa infrastructure na isinulong diumano ni Villafuerte para sa kanyang congressional district ay iligal dahil isiningit ito matapos aprubahan ng Kongreso ang bicameral conference committee repot hinggil sa P4.1 trillion General Appropriations Act (GAA).

Hindi pa nailalabas ng Department of Budget and Management (DBM) ang listahan ng pinatigil na mga infrastructure project subalit iginiit ni Cong. Ungab na dapat bigyang prayoridad ng Pangulo ang realignment ng mga isinailalim sa “For Later Release” category ni Avisado. (JC Cahinhinan)