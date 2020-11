COVID-free barangay sa Maynila binigyan ng P100K

Tumanggap mula sa lokal na pamahalaan ng Maynilang P100,000,ang 73 barangay matapos na hindi makapagtala ng bagong kaso ng COVID-19 sa nakalipas na dalawang buwan mula Setyembre 1 hanggang Oktubre 31.

Ang naturang cash incentive ay ipinagkaloob sa mga naturang barangay sa isang simpleng awarding ceremony na isinagawa sa regular flag-raising ceremony sa Kartilya ng Katipunan kahapon ng umaga.

Magugunita nanoong Agosto 31 ay nag-alok ng cash incentive si Manila Mayor Isko Moreno sa mga barangay na hindi makapagtatala ng bagong COVID-19 cases sa loob ng dalawang buwan.

+IBw-Ang goal natin ay zero COVID-19 infection for two months sa barangay, and I believe that you can do it. That is why we want to give you incentives,+IB0- ayon sa alkalde.

Nabatid na hiniling na ni Moreno kay Vice Mayor Honey Lacuna na maglaan ang Manila City Council ng pondo para sa naturang programa. (Juliet de Loza-Cudia)