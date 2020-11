COVID case sumirit sa Caloocan, mayor nagulat

SDC

Nagulat ang alkalde ng Caloocan City sa ulat ng Department of Health (DOH) na may 77 bagong kaso ng COVID-19 sa kanilang lungsod.

“For the past few weeks, single-digit lang ang nare-register sa amin,” ani Caloocan City Mayor Oscar Malapitan sa ANC, Nobyembre 27.

“109 lang ang active cases […] so nagulat ako maraming cases sa Caloocan. Maraming naka-recover pero mayroon na lang kaming 109 active cases,” saad niya pa.

Sa ulat ng DOH kahapon, pinakamaraming naidagdag sa Caloocan na may 77 new case, sumunod ang Cavite at Laguna na may tig-73, Davao City na may 62, at Quezon na may 60.

Wika ng alkalde, may kabuuang 12,506 kaso ng COVID-19 sa lungsod, kabilang ang 12,047 gumaling at 350 namatay.