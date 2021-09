COVID case sa ‘Pinas mahigit 2M na

Sumampa na sa 2, 003, 995, ang kabuuang bilang ng kaso ng COVID19 matapos na makapagtala ng 14,216 panibagong kaso hanggang alas-4:00 ng hapon, kahapon sa bansa.

Ayon sa Department of Health (DOH) case bulletin no. 536 may 18,754 naman pasyente ang gumaling sa karamdaman at 86 na nasawi.

Sa kabuuang bilang ng mga naitalang kaso sa bansa, 7.0% (140,949) ang aktibong kaso, 91.3% (1,829,473) ang gumaling, at 1.67% (33,533) ang namatay.

May 118 duplikado ang tinanggal sa kabuuang bilang at 91 sa mga ito ang nakarekober at 1 ang namatay.

Habang may 37 kaso na unang sinabi na nakarekober pero kalaunan ay naklasipika na nasawi matapos ang pinal na balidasyon.

Lahat ng mga laboratoryo ay operational noong Agosto 30, 2021 habang mayroong 5 laboratoryo na hindi nakapagsumite ng datos sa COVID-19 Document Repository System (CDRS).

Ayon sa DOH maari pang tumaas ang mga kaso ng COVID-19 sa mga susunod na araw. (Juliet de Loza-Cudia)