COVID case sa mga lugar na binigyan ng Ivermectin bumaba

Bumaba umano ng 57% ang kaso ng COVID-19 sa barangay kung saan namigay ng Ivermectin.

“The significant decline is a tremendous achievement in the fight against COVID-19 and further bolsters our appeal to undertake mass distribution of ivermectin to our people,” ani Anakalusugan Rep. Mike Defensor.

Sina Defensor at SAGIP Rep. Rodante Marcoleta ay namigay ng Ivermectin sa mga residente ng Barangay Matandang Balara sa Quezon City noong Abril 30.

Noong Abril 29, iniulat ng Barangay Health Emergency Response Team na mayroong 138 kaso ng COVID-19 sa barangay.

Ayon kay Defensor noong Mayo 22 ay buma­ba sa 59 o 57.2% ang bilang ng COVID-19 sa lugar. Makalipas ang dalawang araw ay bumaba ang bilang sa 39.

Nanawagan sina Defensor at Marcoleta sa Department of Health (DOH) at Department of Science and Technology (DOST) na bilisan ang clinical trial sa Ivermectin. (Billy Begas)