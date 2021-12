COVID case ng mga bata sa New York sumirit

Limang beses na lumobo ang pediatric coronavirus hospital admission sa New York.

Nagsimula ito sa pagitan December 11 hanggang 23.

Dahil sa pagsirit ng kaso ay pinaalalahanan ni New York city governor Kathy Hochul ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak at sundin ang first at second dose.

Kasabay nito ay nakatakda nang ipadala sa Biyernes sa iba’t ibang mga paaralan sa New York ang 2-million testing kits.

Samantala, isa sa 608 nursing homes resident sa New York ang tinamaan ng COVID-19 habang two-thirds ng nursing home residents ay fully vaccinated at na-booster shot na.