COVID case malamang 5 beses mas mataas sa DOH report – Dra Minguita

Maaaring mas mataas pa ng limang beses sa nauulat ang mga kaso ng COVID-19, ayon kay Partido Reporma senate candidate Dra. Minguita Padilla busndo ng panuntunan ng Department of Health (DOH) na tanging health workers at vulnerable sector lamang ang i-test.

“Yung mga antigen tests hindi rin nabibilang sa ulat ng DOH, so mas mataas pa talaga yan. Pero hindi yan cause of alarm sa publiko,” paliwanag ni Padilla.

Dagdag ni Padilla na mainam na maintindihan ng mga tao ang buong ulat na inilalabas araw-araw ng DOH upang hindi magkaroon ng panic at pagkabahala.

“From a public health point of view, tama yang ginagawa ng DOH na limitahan ang tests sa ating mga frontliners at vulnerable sectors gaya ng mga seniors at may comorbidity. Mukhang imposible na rin ang contact tracing sa widespread community transmission,” sabi ni Padilla.

Ayon sa doktora, mas importante ngayon ang pag-monitor ng bilang ng mga health care workers na naka-quarantine para matantiya ang kapasidad sa mga ospital at pati ang dami ng mga na-aadmit kaysa bilang ng cases of infection.

“Sa ngayon ang mga residente ng NCR ay nagsasagawa ng tinatawag natin na self-regulation. Maraming takot lumabas, at ilang establishments ay pansamantalang nagsasara dahil sa dami ng nagkakasakit. Hindi na kinailangang magdeklara ng Alert Level 4 kasi parang ganun na rin ang nangyayari ngayon. Natuto na tayo,” paliwanag ni Padilla.

Dagdag pa ng doktora na bagaman karamihan ng nagkakasakit ay nakararanas lamang ng mild symptoms, hindi dapat maging kampante ang lahat, lalo na ang mga ahensya ng gobyerno, pagdating sa pagkalat ng Omicron variant.

“Tumataas ang kaso sa mga probinsya. Kailangan nating buhusan ng bakuna ang mga lugar na iyan lalo na sa mga nasalanta ng bagyong Odette. Pag kumalat ang Omicron sa kanila, masyado silang mahihirapan,” giit ni Padilla.