COVID Bulletin sumablay: 12K nagpositibo 17K pala

Nagkaroon ng aberya­ ang COVID-19 Information System o COVIDKaya nitong Miyerkoles, Setyembre 8, kung kaya’t mababa lamang ang bilang ng mga kaso na iniulat nito, ayon sa Department of Health (DOH).

Subalit tiniyak ng DOH na inaayos na ng Department of Information and Communications and Technology (DICT) ang problemang teknikal.

Nitong Huwebes ay naglabas ng panibagong pahayag ang DOH at sinabing may nadagdag na 5,132 bagong kaso mula sa 12,751 kaso na inilabas nila sa COVID-19 Case Bulletin No. 543 noong Miyerkoles at nasa 41 karagdagang kaso ang gumaling.

Kung kaya’t ang kabuuang bilang umano ng mga bagong kaso noong Setyembre 8 ay 17,883 habang 20,192 naman ang nakarekober.

Patuloy pa umanong inaayos ng DICT ang ‘technical issues’ ng COVIDKaya platform.