COVID bakuna research itutulak ng Act as One

Tututukan ng Act As One Party-list group ang pagsasabatas at paglalaan ng pondo para sa mga pag-aaral, pagtuklas at paggawa ng mga bakuna sa bansa sakaling manalo ito sa Kongreso sa 2022 elections.

Sa virtual Kapihan sa Manila Bay Forum, binigyang-diin ni Act as One first nominee Atty. Reynold Munsayac ang kahalagahan ng kalusugan, partikular sa pagtuklas ng mga bakuna na panlaban sa COVID-19 pandemic.

Dahil sa patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa bansa, hindi pa rin aniya dapat makampante ang mga Filipino para ituring ito na gastos lang sa panig ng pamahalaan.

Sinabi ni Munsayac na dapat gawing modelo ng Pilipinas ang ibang bansa na nakikipag-partner sa mga vaccine manufacturer para tulungan silang makagawa ng kanilang sariling bakuna.

Isusulong din aniya nila ang pagtatayo ng mga pasilidad para sa pag-aaral sa paggawa ng mga bakuna.

“We have local companies capable of producing vaccine bio-equivalents. If given enough support and funding, we have many excellent doctors and scientists who could help produce vaccines not just for COVID-19 but for other illneses as well,” giit ni Munsayac.

Inamin ni Munsayac na dating chairman of the Presidential Commission on Good Government (PCGG) na sa simula ay nais lang nilang tumulong sa mga biktima ng mga bagyo at pagputok ng Bulkang Taal noong 2019 pero nagdesisyon silang bumuo ng isang partylist group dahil sa pandemya.

Aniya, itinayo nila ang UP Palma Hall at College of Human Kinetics bilang quatantine center sa Diliman dahil sa kakulangan ng mga ospital para sa mga tinamaan ng COVID-19 gayundin ang temporary shelter sa UP NISMED para sa mga frontliner mula sa Lung Center of the Philippines.

Nagkaloob din umano sila ng libreng transportasyon sa mga health worker patungo at pauwi mula sa Lung Center.

Kinumbinsi umano sila ng kanilang mga miyembro at benepisyaryo sa buong bansa na buuin ang Act as One para lalo pang magkaroon ng pangil ang kanilang pagkilos sa pagtugon sa mga problemang dulot ng pandemya.