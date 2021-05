Covid bakuna, Proteksyon sa sarili at community

Tapos na po ako sa dalawang shots ng bakunanitong Abril at Mayo. Ang unang shot ay noongAbril 17sa isang public school sa Pasig.

Mula sa konting kaalaman mula sa pagbabalita(sa radyo), may konting kaalaman na tayohinggil sa mga bakuna. Matagal na akongnakahanda sa kahit na anumang pangalan ng bakuna.

Para sa bakuna, nag-advice ang Pasig Health Office na magdala ng sariling shield, mask, alcohol at ballpen. Kinailangan din ang ID at Pasig QR code. Nagdala rin ako ng water bottle bilang paghahanda sa mahabang hintayan.

Mabilis ang usad ng pila dahil may tatlong mesa para sa rehistro at verification. May mga tanonghinggil sa kalagayan ng kalusugan, allergy, history ng pagkakasakit, at iba pa.

Pagkatapos nito ay 3-pahina hinggil sakaranasan sa mga bakuna at ang waiver form ngSinovac. Ang sunod na kuwarto ay para kuhanan ng blood pressure, pulse rate, at oxygen level. (Yung matataas ang blood pressure, pinapauwi at pinababalik sa ibangaraw.) Dito ako tinanong kung papayag ako sabakunang Sinovac.

Tapos noon ay tuturukan na ng bakuna. Ang sumunod na 30 minuto ay para sa monitoring kung may reaksyon ang katawan sa bakuna. Kung walang sintomas, ibibigay na ang vaccine card at puede na umuwi.

Napansin ko na walang maaarte sa mganagpabakuna. At walang distinction ng mayaman o mahirap. At sa mukha ng halos lahat, makikita mo ang magkahalong expression ng kaba, at pag-asa.

Natapos ang buong proseso sa loob ng dalawangoras. Wala namang side-effect, maliban satusok ng bakuna na kailangan lagyan ng ice pack.

After 5 days, may problema. Nawawala ang vaccine card!

Nakita ko rin sa bulsa ng sinuot kong polo peronilabahan na! Durog, halos pulbos na.

Saktong ika-28 araw, bumalik ako para sasecond shot noong Mayo 15. Mas mahaba ang pila. Lahat sila may hawak na vaccine card; ang akin durog na.

Naniwala naman sila sa paliwanag ko tungkol sanadurog na vaccine card. Wala pang 30 minutos, nakapila na ako sa bakuna.

Pero sa dami ng dumating para sa 2nd dose, umabot sa tantiya ko ng higit kalahatingkilometro ang pila. Higit dalawang oras ako sapila bago naturukan. Buti na lang, nagbaon akotubig at biscuit. Mas masakit ngayon ang tusok. Pero ice pack lang naman ang katapat.

Ano ang pinupunto natin?

Dahil sa mga batikos na anti-China, hindi ang Sinovac ang pinakagustong bakuna ng mgaFilipino. Marami ang nagnanais ng bakunamula sa kanluran.

Pero wala namang saysay yan. Napatunayan na, na ang Sinovac katulad ng iba pang bakuna, ay may sapat na proteksyon laban sa malubhangsakit ng Covid-19. Tinutukoy natin ay yungkailangan mong madala sa hospital. At ayon ngasa mga datos mula sa mga naunangnabakunahan, 100% ang naibibigay nitongproteksyon.

Kaya’t