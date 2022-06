COVID bakuna pinabebenta kay Marcos

Nanawagan ang mga miyembro ng bagong tatag na Advisory Council of Experts sa papasok na administrasyon ni President Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na gawing ‘commercially available’ ang COVID-19 vaccines pagkatapos ng kanyang unang 100 araw.

Ayon kay Health reform advocate Dr. Tony Leachon, ito ang isa sa mga napagkasunduang rekomendasyon ng mga eksperto mula sa economic at medical sector sa ginanap na pakikipagpulong kay Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion noong Biyernes, June 24.

Sinabi ni Leachon na ilan sa mga dahilan kung bakit mababa ang bilang ng mga nagpapa-boos¬ter sa bansa ay dahil sa kakulangan ng solidong komunikasyon sa kampanya.

“We must be able to shift right now the responsibility of the vaccination. Let’s say, after 100 days, the president can call all the Cabinet members, all the business establishments and medical community that there’s a deadline, let’s say 100 days, and shift the vaccination to the pharmaceutical companies,” paliwanag pa ni Leachon.

Aniya, matapos ang kanilang patuloy na nationwide rollout, maari nang ikunsidera ng susunod na administrasyon na gawing komersyalisasyon ang pagbabakuna na matagal na niyang isinusulong upang hindi na maging pasanin pa ng gobyerno ang pagbabayad ng bulto-bultong mga COVID vaccines. (Dolly Cabreza)