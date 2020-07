COVID bakuna, gamot tiyak sa Disyembre

Kumbinsido si Pangulong Rodrigo Duterte na ang bakuna para makaiwas sa coronavirus disease (Covid-19) ay maari nang maging available sa Disyembre

“I am confident that by our readings of other countries who have much improved their scientific study, I think that by December mayroon na hong vaccine or at least if not a vaccine, a medicine that could kill the Covid-19,” giit ni Duterte nitong Miyerkules.

Gayunman ay sinabi nitong mas nanaisin niyang gumamit ang bansa ng medisina para patayin ang virus at kalaunan na gumamit ng bakuna.(Prince Golez)