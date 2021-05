COVID bakuna delikadong bumagsak sa basurahan

Dapat maglunsad ang Department of Health (DOH) ng malawakang kampanya para mapalakas ang kumpiyansa ng publiko sa COVID-19 vaccination program habang hinihintay ang pagdating ng maramihang suplay ng bakuna laban sa virus.

Ito ay ipinaalala ni Senador Panfilo Lacson na nagbabala na maaaring masayang ang dumating na bakuna dahil maraming Pilipino ang walang tiwala rito.

“What our officials including Health Sec. Francisco Duque III should do is improve the public’s trust in vaccines, instead of just announcing when the vaccines will arrive. Besides, if very few Filipinos are willing to be vaccinated, the vaccines that actually arrive may go to waste,” pahayag ni Lacson sa panayam ng DRXZH.

Sabi ni Lacson, bagama’t ginagawa ng pamahalaan ang lahat para maipasok ang mga bakuna, baka masira lang ito dahil maraming Pilipino ang ayaw magpabakuna.

Saad pa nito, kailangan mag-focus ang DOH sa “prevention and cure” at hindi lang sa pag-ulat ng mga nag-positive at namatay sa COVID-19.

“Lagi natin tinitingnan araw-araw, binibilang natin ilan natamaan ng COVID, ilan namamatay. Hindi ba dapat forward-looking tayo?” tanong ni Lacson.

“Kausapin natin ang mga kababayan natin, magkaroon tayo ng information campaign. Magtiwala kayo sa bakuna kasi sa ngayon wala tayong ibang makakapitan kundi ang bakuna,” dagdag ng senador. (Dindo Matining)