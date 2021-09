COVID bakuna deal sisilipin ng COA

Sisilipin pa rin ng Commission on Audit (COA) ang presyo ng mga biniling bakuna kahit na mayroong pinasok na non-disclosure agreement ang gobyerno at mga manufacturer ng COVID-19 vaccine.

Sa briefing ng House committee on appropriations nitong Biyernes, nagtanong si Albay Rep. Edcel Lagman kay COA chairperson Michael Aguinaldo kung sisilipin ng mga auditor nito ang paggastos na ginawa ng Department of Health (DOH) at National Task Force Against COVID-19 sa pagbili ng bakuna.

“Yes po Mr. Chair we can confirm na mag-o-audit po ng lahat ng expenditures relating to the vaccines,” sagot ni Aguinaldo.

Ayon kay Aguinaldo, naglabas na ang COA ng guideline sa kanilang mga auditor kaugnay ng pag-audit sa National Vaccination Program dalawang buwan na ang nakakaraan. Maging ang mga donasyong bakuna ay isasama umano sa audit.

Kasama sa pagbili ng gobyerno ng bakuna ang kasunduan na hindi isasapubliko ang presyo nito.

“My understanding is the non-disclosure provisions were a requirement of the manufacturers or those providing the vaccines. Of course `pag in-audit na po `yan I think that would be considered an exception to the non-disclosure kasi hindi naman po kami considered public ano naman tayo… this is part of our mandate,” paliwanag ni Aguinaldo.

Nauna rito ay kinuwestyon ni Lagman ang Department of Finance (DOF) sa pagtanggi nito na sabihin sa Kongreso ang presyo ng binili nitong mga bakuna na maaari umanong pagbatayan ng dagdag na pondo na kailangan para sa vaccination program.

Sinabi naman ni Finance Secretary Carlos Dominguez na maaari niya itong sabihin sa executive session pero dapat aniya mangako ang mga mambabatas na hindi ito isasapubliko. (Billy Begas/Eralyn Prado)