COVID bakuna buhusan ng pondo- Sen Go

Isusulong ni Senator Christopher Lawrence ‘Bong’ Go ang pagkakaroon ng karagdagang pondo para sa pagbili ng bakuna para sa coronavirus disease 2019 (COVID-19) upang mas maraming mamamayan ang mapagkalooban nito.

Ayon kay Go, bilang karagdagan ito sa P20 bilyon na una nang inilaan ng Department of Finance (DOF) para makabili ng bakuna para sa may 20 milyong indibidwal.

“In addition to the P20 billion that the Finance Department is setting aside to procure COVID-19 vaccines to cover 20 million of our people, as chair of the Senate Committee on Health, I will also push for additional funds for the purchase of the same,” ayon kay Go.

“Ito’y upang upang mas marami pang mga kababayan natin, lalo na ang pinakanangangailangan, ang mabibigyan ng libreng bakuna. Ito ay linsunod na rin sa kagustuhan ni Pang. Rodrigo Duterte na mabigyan ng bakuna lalo na ang mga poorest of the poor and other vulnerable sectors,” aniya pa.

Kaugnay nito, muli ring umapela ang senador sa pamahalaan na ngayon pa lang, habang wala pa aniyang bakunang dumarating sa bansa, ay magkaroon na ng isang national vaccine program.

“Dapat pantay-pantay at uunahin ang mga mahihirap at vulnerable sectors,” aniya pa. q