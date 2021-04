COVID bakuna bubuhos sa Mayo, Hunyo

KUNTENTO si Pangulong Rodrigo Duterte sa ipinatutupad na rollout ng COVID vaccination sa bansa.

Ito ay matapos mag-report sa kanya si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez na nasa 1.4 milyon doses na ng COVID vaccine ang naiturok sa mga Pilipino simula nang ipatupad ang programa noong March 1, 2021.

Ipinabatid din ni Galvez sa Pangulo ang report na pangatlo ang Pilipinas sa Southeast Asia sa pinakamaraming nabakunahan, una rito ang Indonesia, pangalawa ang Singapore, batay ito sa data ng Bloomberg at Foreign Service Posts.

“Maganda ang record natin despite unfounded criticisms. The Philippines was able to get the upper berth. Nakita mo naman, hindi pala tayo ‘yong pinakamahina. Mataas nga ‘yong sa atin. We’re high on the list,” anang Pangulo.

Ini-report din ni Galvez sa Pangulo na karagdagang dalawang milyong COVID vaccines ang inaasahang darating sa bansa ngayong Abril habang apat na milyon sa buwan ng Mayo at 7-8 million doses ng bakuna sa Hunyo.