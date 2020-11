May posibilidad na masimulan ng gobyerno ang COVID19 vaccination sa Mayo,2021.

Ito ang inihayag ni vaccine czar Carlito Galvez Jr. base sa kanyang pagtaya.

“Ang prediction po ng DOST [Department of Science and Technology] if everything will go well, ang mangyayari po earliest is May,” ayon kay Galvez.

Una nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na target niya na mapabakunahan ang 20% ng populasyon kontra COVID19 (Juliet de Loza-Cudia)