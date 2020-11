COVID-19 vaccine galing China masyadong mahal – Recto

Sa panukalang 2021 national budget para sa coronavirus vaccine, isa lang sa bawat limang Pinoy ang sakop at ito ay base sa pansamantalang presyo ng pinakamurang bakuna na hanggang ngayon ay dini-develop pa rin, ayon kay Senate President Pro Tempore Ralph Recto.

“So the entire process from budgeting, purchase, storage, delivery is fraught with challenges, but I am optimistic that we as a nation can pull it off,” pahayag ni Recto.

“So our first gentle reminder is kulang ang pondo. I think Senator Pia’s brilliant responses to my queries on the floor have laid out the deficiencies for all of us to see and be worried about,” dagdag nito.

Sa budget deliberation ng panukalang pondo ng Department of Health (DOH), sinabi ni Senadora Pia Cayetano na tinataya ng ahensya sa pinakamurang bakuna na dini-develop ng AztraZeneca ay nagkakahalaga ng P610 kada tao at ang pinakamahal ay ang Sinopharm mula sa China na P17,690 kada tao.

Kung babakunahan ang 24 milyong Pilipino, kailangang maglaan ang gobyerno ng P22 bilyon para dito kasama na ang presyo ng bakuna, supply chain expense, personal protective equipment para sa health worker at post-vaccination surveillance.

Sabi pa ni Recto, ang P18 bilyon inilaan sa 2021 budget ay sapat lang para mabakunahan ang 19 milyong Pilipino. “Paano ‘yung 90 million?” tanong ni Recto.

“The other revealing thing in Senator Pia’s response is mukhang at this point, mahal ang made-in-China vaccine. Sana bumaba pa. Global talaga dapat ang paghahanap. Not all roads lead to Beijing,” sambit pa nito.

Sa ilalim ng vaccine procurement plan na inaprubahan ng mga economic manager, hihiram ang gobyerno ng pera sa Development Bank of the Philippines at Land Bank of the Philippines.

Ibibigay naman ang inutang na pera sa Philippine International Trading Corporation, isang attached agency ng Department of Trade and Industry, na siyang bibili ng bakuna at magbibigay sa IATF at sa DOH.

“So brokerage-type, zigzag-way of buying,” ani Recto.

“Nang tinanong ko kahapon sa floor kung puwede ba zero commission sila, kung puwede nilang i-waive ang 1-4 percent na service fee, ayaw. Iginiit ang one percent nila. So if 50 billion ang ibibigay sa kanilang pambili, ang kita nila sa “pasabuy” na ito ay P500 million,” saad pa nito. (Dindo Matining)