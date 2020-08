COVID-19 pandemic matagal pa – WHO

Ibinabala ng World Health Organization (WHO) na matatagalan pa ang nagaganap na pandemya sa coronavirus disease 2019 (COVID-19) kung kaya’t kinakailangang magpatuloy ang pagtutulungan ng lahat para malabanan ang pagkalat ng virus.

Kinilala ng WHO ang pagsisikap ng mga bansang ka-partner para labanan ang COVID-19 subalit sinabi rin na asahan ang mahaba pang pandemya at binigyang-diin ang kahalagahan ng “sustained community, national, regional, and global response efforts.”

Matapos umano ang “full discussion and review of the evidence”, nagkaisa ang committee na nananatiling isang public health emergency of international concern (PHEIC) ang COVID-19 pandemic.

Ipinahayag naman ni WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus na minsan lang sa isang siglo maganap ang isang krisis pangkalusugan at mararamdaman pa rin ang mga epekto nito sa mga darating na dekada.

“Many countries that believed they were past the worst are now grappling with new outbreaks. Some that were less affected in the earliest weeks are now seeing escalating numbers of cases and deaths. And some that had large outbreaks have brought them under control,” pahayag pa ni Dr. Tedros.