COVID-19 pandemic level na — WHO

NAGDEKLARA na ang World Health Organization (WHO) na nasa pandemic level na ang Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Ginawa ng WHO ang deklarasyon nang maalarma sa mabilis na paglaganap ng sakit sa buong mundo, gayundin sa kalubhaan o severity nito.

“WHO has been assessing this outbreak around the clock and we are deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity, and by the alarming levels of inaction,” ayon kay WHO director-general Tedros-Adhanom Ghebreyesus.

“We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characte­rized as a pandemic,” ayon pa sa WHO.

Iginiit ng WHO na hindi dapat ipagsawalang-bahala ang naturang karamdaman na nakapambiktima na ng may 118,000 sa buong mundo at kumalat na sa may 114 bansa, kabilang ang Pilipinas.

Umabot na rin sa 4,291 ang binawian ng buhay at karamihan dito ay mula sa China, na siyang itinuturing na epicenter ng sakit.

Sinabi ni Ghebreyesus, ito ang unang pagkakataon na nakakita ang mundo ng pandemic na dulot ng coronavirus.

Gayundin, wala pa rin silang nakita na ang pandemic ay kayang kontrolin. (Juliet de Loza-Cudia)