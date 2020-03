COVID-19 na tag-anan sa 1981 horror novel? Mga netizen naglimbawot ang balhibo

Gi-estoryahan karon sa social media ang pagkasulat sa usa ka horror novel ni Dean Koontz niadtong 1981 kabahin sa “killer virus”.

Giingong natag-anan sa nobela ang coronavirus sa China nga mipatay na og libo-an ka tawo ug apektado ang kapin sa dosena nga mga nasud.

Sa nobela nga “The Eyes of Darkness” ni Koontz nga kabahin sa usa ka inahan nga nag-imbestigar sa misteryosong pagkamatay iyang anak, usa ka killer virus ang nahisgutan niini, ang “Wuhan-400”.

Nasayran nga sa Wuhan sa China ang sinugdanan sa virus outbreak.

Mabasa ang pag- ingon sa usa ka character nga pagka “perfect weapon” sa virus.

“A Chinese scientist … defected to the United States, carrying a diskette record of China’s most important and dangerous new biological weapon in a decade. They call the stuff ‘Wuhan-400’ because it was developed at their RDNA labs outside the city of Wuhan. It was the four-hundredth viable strain of man-made microorganisms created at that research center,” matud sa nobela.

“Wuhan-400 is a perfect weapon. It afflicts only human beings,” dugang pa niini.

Nakit-an kini sa author nga si Nick Hinton ug nag-viral sukad niadto ang bahin sa nobela.

Nanglimbawot ang balhibo sa mga netizen.

“That’s creepy af,” matud ni @ItsNotPersonal0.

“See the page ‘in around 2020 a severe pneumonia-like illness…’ spooky,” reaksyon ni @JuhaVierinen.