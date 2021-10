Cover ng Clichè mag: Lovi ka-level nina Adele, Jamie Foxx

Ang bongga talaga ni Lovi Poe, kung ang pagbabasehan ay ang nasimulang karera nito sa abroad. Kaliwa’t kanan ang mga project at fashion activity niya, na ang latest ay ang pagiging cover girl niya sa isang international online fashion magazine.

Sa website ng Clichè Magazine nakasaad na si Lovi ang featured star-model para sa Sept/October issue.

Naka-post din sa gallery ng naturang magazine sa Instagram ang cover photo ni Lovi. Nakabalandra ang dalawang larawan ni Lovi sa kanyang IGl, na ang isa ay kuha sa loob ng sasakyan.

Ka-level ni Lovi ang mga A-list celebrity na sina Adele, Jamie Foxx, na na-feature rin sa naturang magazine.

Kaya nga walang pakialam si Lovi na maghubad at magpaka-daring para sa kanyang international showbiz career at fashion-lifestyle exposure.

Kanta ni Ylona 24.3M na sa TikTok

Umabot na sa 24.3M ang na-reach sa TikTok ng kanta ni Ylona Garcia na “Don’t Go Changing”. Pasabog nga ang pagbabalik ni Ylona sa music circle, matapos ang ilang taon na pahinga sa Australia, at buhay na malayo sa showbiz.

Nananalasa rin ang kanta sa lahat ng music and video platform. Maging sa isang sikat na Radio station sa US ay ilang beses nang pinatutog ang awiting ito.

“So you’re telling me that #dontgpchanging has surpassed 1.5 million streams on Spotify, 2.6 million views on YouTube, has reached over 24.3 million people on TikTok, has played on @1027kiisfm, has also played on 1035kissfm thrice and is on over 100 playlists in only a month?” sabi ni Ylona.

Ang Kiis FM ay based sa Chicago, at ang Kiss FM naman ay sa Burbank, California.

Nakatakda talagang maging international star si Ylona kahit nalaglag siya sa selection ng “One United” kung saan ang dating kaparehang si Bailey May ang napili.

Janice best actress sa New York

Wagi si Janice de Belen ng best actress sa International Film Festival Manhattan, New York City, para sa pelikulang “Sugat sa Dugo” (Wounded Blood).

“Thank you International Film Festival Manhattan autumn 2021 for this great honor. It is any actor dream to be garnered such an honor that goes beyond our borders,” sabi ni Janice.

Pinasalamatan ni Janice ang kaibigang make-up artist na i si Bambbi Fuentes na siyang kumuha sa kanya para sa project, pati ang direktor nilang si Danni Ugali.

“May the intention of this film be successful in reminding people that apart from the corona virus, A.I.D.S is still a very serious concern around the world,” sabi pa ni Janice.

Wagi rin ng Independent Achievement Award Producing ang pelikula.

Kira sariwa ang alindog

Naghahamon nang pasariwaan o freshness ng kaseksihan, alindog ang young actress na si Kira Balinger. Isang matibay na pruweba ng paghahamon ni Kira ay ang nakabalandrang bikini photo niya sa Instagram.

Binuyangyang na nga ng dalaga ang kanyang pigura, suot ang two-piece string bikini, habang nakatayo sa tabing dagat. Base sa itsura ng alindog ni Kira, natural pa ang kaseksihan nito na hindi pa binabatak ng anumang fitness workout.

Sariwang-sariwa pa ang karisma at sexy appeal nito nang walang ka-effort-effort, kumpara sa ibang mga kapwa nito star na walang kawawaan sa pagpu-post para lang ipagduldulan ang kanilang pigura, na produkto ng gym working out.

Kung gugustuhin ni Kira na magpa-sexy sa mga project, role, sigurado na ang kanyang pagiging big star.