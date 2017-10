Pagkamatay pa lamang sa brutal na hazing ng University of Santo Tomas (UST) freshman law student na si Horacio Tomas ‘Atio’ Castillo III ay kumilos na kaagad ang mga miyembro ng Aegis Juris fraternity para mapagtakpan ang krimen at makalusot sila sa pananagutan sa batas.

Ito ang lumalabas sa imbestigasyon ng Manila Police District (MPD) at sa mga isinalaysay John Paul Solano, miyembro ng fraternity, sa public hearing ng Senate committee on public order and dangerous drugs kahapon.

Sa testimonya ni Solano, ang Aegis Juris president na si Arvin Balag ang nagsabi sa kanya na dalhin na si Castillo sa Chinese General Hospital kahit sinabihan umano niya ito na malapit lang sa frat library ang UST Hospital.

“Anong sasabihin ko,” sabi ‘di umano ni Solano kapag tinanong siya sa ospital. “Sabihin mo napulot mo sa Balut, Tondo,” sagot ni Balag.

Pinagsabihan din aniya ni Balag ang mga brod nila na isara ang kanilang Facebook accounts.

Sasakyan ng isa pang suspek na si Ralph Trangia ang ginamit nila pero wala umano ito at tanging­ ang drayber lang ang naghatid sa kanila sa ospital at iniwan na sila doon.

Nag-panic na umano siya kaya sinunod na lang ang mga inutos sa kanya ni Balag kung ano ang sasabihin sa ospital.

Pagkatapos ay umalis na rin sa ospital si Solano at nagtago na sa Tarlac City hanggang sa nakara­ting din sa Pangasinan. Itinapon din ni Solano ang kanyang cell phone dahil marami na aniya ang tumatawag sa kanya pati mga hindi naman niya kakilala.

Makalipas ang dalawang araw ay bumili siya ng bagong cell phone at SIM card mula sa natitirang pera niya sa bulsa na P700 at tinawagan ang kanyang ama na siya namang tumawag sa ama ni UST Civil Law Dean Nilo Divina.

“He contacted Tatay Divina, father of Dean, who then contacted Dean and then contacted some brods to help me,” sabi ni Solano. Hinikayat din umano siya ni Dean Di­vina na magsabi ng totoo.





Pero, mas nakakagimbal ang mga inilahad ni MPD director Chief Supt. Joel Coronel sa cover-up sa deadly hazing kay Castillo.

Sabi ni Coronel, may 21 frat members ang nagkita-kita sa Novotel sa Araneta Center sa Cubao, Quezon City at nagkasundo na i-cover-up ang nangyari kay Castillo.

‘Di umano, Setyembre 12 ng hapon ng magkita-kita sa hotel ang mga mi­yembro ng frat o ilang oras makalipas ang pagkamatay ni Castillo sa function room ng Novotel na nasa ikatlong palapag nito.

Setyembre 18 pa nang matagpuan ng kanyang mga magulang ang bangkay ni Castillo sa morgue ng ospital matapos makatanggap ng anonymous text message.

Sinabi pa ni Coronel na walang nakipagtulu­ngan sa pag-iimbestiga ng pulisya sa insidente mula sa mga miyembro ng Aegis Juris na naroroon sa Novotel meeting.

“Only at this very date were we able to see the people involved in this hazing incident,” ayon kay Coronel. “To our mind, it appears that the agreement then made by those who met at Novotel was to cover-up and obs­truct justice,” dagdag pa ng MPD chief.

Pero, natukoy umano ng MPD ang 12 sa mga frat member na nagkita-kita sa Novotel dahil sa CCTV footage na galing sa hotel.

Inilahad din ni Coronel na isang impormante ang nagbigay sa kanila ng screenshots ng mga mensahe sa Facebook ng mga miyembro ng Aegis kung saan ay pinag-uusapan kung ano ang gagawin sa pagkamatay ni Castillo.

“In light of the disco­very of these messages, it appears that from Sunday, September 17, the objective of Aegis Juris is to cover-up, conceal to avoid and evade prosecution of this case,” pahayag ni Coronel.

Kabaligtaran aniya ito sa mga naunang pahayag ng Aegis Juris na nangakong makikipagtulungan sa imbestigasyon para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Castillo.

Matatandaang nasangkot dati sa kontrobersiya ang Novotel na matatagpuan sa Araneta Center dahil sa mga alegasyong isinagawa sa isang kuwarto nito ang ‘secret operations’ ‘di umano ng Smartmatic sa vote-counting machines noong 2016 elections.

Ang Araneta Center ay pag-aari ng pamilya ng natalong presidential candidate na si Manuel ‘Mar’ Roxas II ng Liberal Party.