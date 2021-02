Couple nagpakalbo imbes money dance sa kasal

Hindi sinunod ng isang bagong kasal ang tradisyunal na pagsayaw sa wedding reception habang sinasabitan sila ng pera sa kanilang damit.

Sa halip, nag-ahitan ng ulo sina Jony at Alistair noong Nobyembre 2020 bilang pakikiisa nila sa nanay ni Jony na si Luna Macapagal, na na-diagnose na may stage 4 ovarian cancer noong 2018.

Ang tatlo ay nakatira sa Auckland, New Zealand.

“We love you so much and we want to show our… solidarity with you,” sambit ni Jony, 20.

Napaulat na ideya ni Alistair ang paga-ahit nilang dalawa ng buhok nang magkasama at sa mismong araw ng kanilang kasal. Ito aniya ay bilang suporta kay Nanay Luna at sa lahat ng mga lumalaban sa kanser.

“My parents think, and they believe that we’re gonna do a traditional Filipino dance where you stick money into our clothes… to get more money,” bigkas ng bride.

“But what we’re doing is if you do have a bit of cash on you, we are gonna be shaving our heads for cancer, and whatever money you do lay in front of us, we will be donating it tonight,” dagdag niya.

Inahit ni Jony ang buhok ni Alistair, tapos kinalbo naman ng groom ang bride. Habang nangyayari iyon ay naghahagis ng pera ang mga bisita sa harapan ng couple.

Samantala, nagbukas din ng donation page ang bagong kasal para sa isang cancer society sa New Zealand. Nakalikom sila ng $3,350.

Sa kasamaang palad, nasawi si Luna noong Enero 12, 2021, dalawang buwan matapos ang kasal ng kanyang anak.

Gayunman, nag-iwan ng inspirasyon ang couple at na-feature pa sa ilang ulat ang kanilang istorya.