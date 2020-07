Couple backriding pwede na – Año

sdc

Simula Biyernes, Hulyo 10, pahihintulutan na ang pagba-backride ng mga mag-partner sa motorsiklo, basta may harang sa pagitan ng rider at pasahero, at pareho silang nakasuot ng face mask at helmet.

Ayon ito kay Interior and Local Government Secretary Eduardo Año ngayong Huwebes.

“Simula bukas, papayagan na natin ‘yung backriding para sa mga couple at ‘yung prototype model na isinubmit ni Gov. Art Yap ay approved na ‘yan ng NTF (National Task Force),” wika ni Año sa panayam sa ABS-CBN Teleradyo.

“[Dapat] merong barrier in between the rider and passenger, meron ding handle sa side ng barrier, at lalampas hanggang ulo ang barrier,” dagdag niya.

Ang tinutukoy niyang “couple” na papayagan ay iyong nakatira sa iisang household kahit kasal, common-law husband at wife, boyfriend at girlfriend, at mga nakatira sa iisang household.

Samantala, tatanggap pa rin aniya ang NTF ng mga magsusumite ng ibang disenyo ng prototype.