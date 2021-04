Cost-benefit ng quarantine

Ang desisyon ng Inter-Agency Task Force (IATF) at ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte kamakailan na ilagay ang National Capital Region (NCR) at ang mga lalawigan na magkakaugnay dito: ang Bulacan, Rizal, Cavite, at Laguna sa bubble ay batay sa agham at data, na matagal nang ginagawa mula nang magsimula tayong makipaglaban sa COVID-19.

Isinasaalang-alang ng gobyerno ang lahat ng mahahalagang bagay sa bawat desisyon hindi lamang ang bilang ng mga kaso at iba pang isyu ukol sa kalusugan kundi pati na rin ang magiging epekto ng mga desisyon sa ekonomiya at sa katayuan sa buhay ng mga Pilipino.

Sa pulong ng IATF noong nakaraang linggo at sa isa sa aking nakaraang press briefing, tinalakay ni Acting Socioeconomic Planning Secretary Karl Chua ang cost-benefit analysis ng quarantine at ang pamamahala ng mga panganib. Binigyang diin ni Secretary Chua ang pangangailangan na ipagpatuloy ang pamamahala ng mga peligro ng pagdami ng kaso ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagtuon ng atensyon sa mga localized quarantine para hindi maapektuhan ang buhay at kabuhayan ng nakararami.

Ito ang ginagawa ng mga local government unit (LGUs) ayon sa utos ng gobyerno. Ang localized lockdown ay naging estratehiya na ginagamit ng maraming LGU lalo na dito sa NCR kung saan naiulat ang clustering ng mga kaso sa ilang mga komunidad. Dahil sa hakbang na ito ang mga taong walang sakit ay hindi apektado at ang lokal na ekonomiya ay patuloy na gumagana.

Ayon sa datos na ipinakita ng Acting National Economic Development Authority (NEDA) Chief, ang pagbubukas ng ekonomiya noong nakaraang taon at ang pagdiriwang ng Pasko ay hindi naging sanhi ng pagtaas ng mga kaso tulad ng inaasahan. Ayon sa kaniya, maaaring maiugnay ang pangyayaring ito sa pangkalahatang mahigpit na pagsunod sa minimum health standards at sa maingat na paraan ng muling pagbubukas ng ekonomiya.

Sumasang-ayon ako sa isang bagay na binanggit ni Secretary Chua. Sabi niya, ang isyu ngayon ay hindi na ekonomiya vs. kalusugan; sa halip ito ay ang kabuuang kalusugan ng mga tao na dapat nating isaalang-alang, maging laban man sa COVID-19, sa ibang sakit, o sa gutom.

Nalaman natin sa ginawa ng NEDA na cost-benefit analysis ng dalawang linggong Modified Enhanced Community na aabot sa 266, 194 na mga bagong kaso, hanggang sa 4,738 na bilang ng maaaring masawi at 11,626 na bagong kaso ang maiiwasan.

Gayunpaman, ang dalawang linggong MECQ ay maaari ring magresulta sa 58,000 pang mga magugutom na tao na idaragdag sa kasalukuyang 3.2 milyong mga tao na nakakaranas ng gutom; 128,500 pang mga indibidwal ang idaragdag sa 506,000 na mga taong walang trabaho; at 2.1 bilyon na kita na mawawala sa bawat araw ng MECQ sa NCR at mga katabing lugar.

Ibinase naming mga miyembro ng IATF sa mga kadahilanang ito ang pagpapasya na isailalim ang NCR sa GCQ at ilagay din sa GCQ ang mga lalawigan na malapit dito para makabuo ng isang bubble upang makontrol ang paggalaw ng mga tao at maiwasan ang karagdagang pagkalat ng virus sa loob ng mga nasabing lugar at sa ibang bahagi ng bansa.

Tulad ng lagi kong sinasabi, hindi natin kakayanin na magkaroon ulit ng total lockdown o isang mas mahigpit na quarantine na mangangailangan ng pagsasara ng mga negosyo dahil mas maraming tao ang namamatay sa iba pang mga sakit at nakakaranas ng gutom at kawalan ng trabaho kaysa sa mga nagkakasakit COVID o namamatay dito.

Ang pagbabalanse ng kapakanan ng lahat ng Pilipino at ang pangangailangan na pigilan ang pagtaas ng bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 ay hindi kailanman naging madali. Ang NCR plus bubble ay resulta ng pagbabalanse na ito na naisip ng IATF upang agad na matugunan ang pagdami ng bilang ng mga kaso kamakailan.

Inaasahan natin na ang dalawang linggong pagpapatupad ng karagdagang paghihigpit na ito ay magreresulta sa 25 porsyentong pagbaba ng bilang ng mga bagong kaso. Magtulungan tayong lahat para makamit natin ang target na ito. Sumunod tayo sa mga safety protocol para malimitahan ang ating paggalaw sa labas ng ating bahay. Palagi nating sundin ang minimum public health standards: mask, hugas, iwas, at bakuna. ###