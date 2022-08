Corton, Venerable ginto sa Asian Taekwondo

BUMIDA sina Ian Matthew Corton at Dean Venerable sa pagwalis ng 5 ginto, 2 pilak at 4 tansong medalya sa poomsae events ng Asian Cadet, Junior at Para Open Taekwondo Championships sa Ho Chi Minh City, Vietnam.

Nasungkit ni Corton ng National University ang ginto sa Men’s Junior Recognized Individual event, bukod sa bronze na napanalunan din niya sa Men’s Junior Recognized Team kasama sina Paul Rodriguez at Eljay Vista.

Ipinamalas din ni Dean, nakababatang kapatid ng SEA Games silver medalist na si Darius Venerable, ang kanyang freestyle at acrobatic skills sa loob ng banig nang makuha niya ang ginto sa Men’s Cadet Freestyle Individual.

Ang iba pang gold medalists ay sina Joshua Erece sa Men’s Cadet Recognized Individual, Erece, Caleb Tormon at Lucas Llarena sa Men’s Cadet Recognized Team Gold, at Julliana Uy, Acey Oglayon at Casey de Leon sa Women’s Cadet Recognized Team.

Sina Maria Nicole Labayne at Julliana Uy ay parehong nakakuha ng pilak sa Women’s Cadet at Junior Recognized Individual events, habang ang karagdagang bronze medals ay nagmula kay Bob Andrew Rico (Men’s Junior Freestyle Individual), Rodriguez at Labayne (Mixed Junior Recognized Pair) at Elizabeth Borres , Antonnette Medallada at Aesha Oglayon (Women’s Junior Recognized Team).

Ang mga kaganapan sa Kyorugi ay magsisimula ngayong araw kung saan ang Tokyo Paralympian na si Allain Ganapin at iba pang miyembro ng Cadet at Junior PH Team ang sasabak sa aksyon. (Lito Oredo)