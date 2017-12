Corrupt at kriminal, pasok din sa ‘drop boxes’ ng QC

Hindi lang ang mga adik at tulak ng iligal na droga ang maaaring ireklamo sa mga ‘drop boxes’ na ipapakalat sa Quezon City kundi pati na rin ang mga corrupt at kriminal.

Ito ay para mas mapabuti at mapaigting pa ang pagbibigay ng serbisyo ng lokal na pamahalan ng Quezon City sa mamamayan ng lungsod.

Nilagdaan ni Mayor Herbert ‘Bistek’ Bautista ang Memorandum of Agreement (MOA), kasama ang Quezon City Police District (QCPD) at Department of Interior Local Government (DILG) para sa distribusyon ng drop boxes na may nakasulat na ‘Mamamayang Ayaw sa Anomalya, Mamamayang Ayaw sa Iligal na Droga (MASA MASID) sa 142 barangays sa lungsod, kung saan ay doon na lamang ihuhulog ng mga residente ang kanilang mga reklamo at suhestiyon.

Pinangunahan ni Bautista ang distribusyon ng MASA MASID drop boxes sa mga punong barangay sa Quezon City at sa mismong Quezon City Hall.

Paliwanag naman ni Vice Mayor Joy Belmonte, isa sa mga ‘criteria’ na kanilang inilaan para maging ‘drug cleared’ ang mga barangay ay kaila­ngang ‘mandatory’ na may suggestion box sa bawat barangay.

Aniya, napansin nila na sa mga barangay ay iba’t iba ang itsura ng mga suggestion boxes, at hindi ‘standardized’ kaya hindi malinaw sa mga taong-bayan kung ano ang mga dapat nilang ilagay sa mga ito at may nakasulat pa na ‘para sa mga matotokhang’.

“Medyo negatibo at ‘di makatao ang impresyon nito. Kung kaya’t napagkasunduan namin ng Technical Working Group na kailangan nating gumawa ng standardized na suggestion box na hindi lamang nakatuon sa problema ng iligal na droga kundi isama na rin natin ang problema sa korupsiyon at lahat ng uri ng ano­malya,” giit ni Belmonte.