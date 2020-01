Coronavirus outbreak gideklarar nga global emergency sa WHO

Gipahibalo sa World Health Organization (WHO) nga usa ka global emergency ang kaso sa novel coronavirus outbreak.

Kini human milapas sa 9,000 ang kaso niini sa China, ug mikatap sa kapin sa napulo ka nasud lakip na ang Pilipinas.

Gihlagway sa WHO nga global emergency isip usa ka ‘extraordinary event’ nga hulga sa panglawas sa mga nasud ug nagkinahanglan og coordinated nga international response.

Sa pagkakaron 213 na ang namatay sa China tungod sa nCoV, samtang 18 ka nasud ang nasudlan sa virus.

“The main reason for this declaration is not because of what is happening in China but because of what is happening in other countries,” ayon kay WHO director-general Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Our greatest concern is the potential for this virus to spread to countries with weaker health systems which are ill-prepared to deal with it.”

Matud pa niya nga dili vote of non-confidence sa China ang pagdeklarar nga global emergency, bisan paman nga gikan sa maong nasud ang virus.

Ang pagdeklarar nga global emergency nagpasabot nga mahimong mapatuman ang travel ban ug paglimit sa export ug import sa mga nasud nga apektado sa virus.