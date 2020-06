Coronavirus lockdown diary: Mga Pinoy kapit-bisig sa pagbangon

Dahil sa pagpapalawig ng Luzon-wide enhanced community quarantine (ECQ) hanggang Abril 30 na kalaunan ay na-extend hanggang Mayo 15 at isa pang ekstensyon noong Mayo 30, maraming mga Pilipino ang aminadong matindi na ang epekto ng pandemya sa kanilang pamilya.

May mga na-interview rin sa mga ulat na nagsasabing gutom na ang kanilang pamilya dahil sa higit dalawang buwang pagkatigil ng hanapbuhay.

Tumugon naman si Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang ahensya ng pamahalaan. Pinakilos ang Department of Social Welfare and Development (DSWD), Department of Labor and Employment (DOLE), Department of Agriculture (DA), at Department of the Interior and Local Government (DILG).

Dahil dito, nagkaroon ng iba’t ibang programa para matulungan ang mga hikaos na kababayan – kabilang ang social amelioration program (SAP).

Ang SAP ay isang cash emergency subsidy program na laan para sa 18 milyong pamilyang Pinoy na naapektuhan ng ECQ. Nakapaloob ito sa RA 11469 o Bayanihan to Heal As One Act na nilagdaan ni Duterte noong Marso 25, 2020.

Sa ilalim nito, tumanggap ng P5,000 kada pamilyang benepisyaryo sa probinsya at P8,000 naman sa Metro Manila. Nagbigay din ng tulong pinansyal ang DOLE at Social Security System (SSS) sa mga apektadong manggagawa.

Pero hindi lahat ay nakaranas ng maayos na sistema sa pagkuha ng ayuda, lalo na sa SAP dahil sa iba’t ibang problemang lumutang tulad ng 2015 pa ang population census na ginamit sa datos sa bilang ng pamilyang mabibigyan nito.

Mayroon ding mga alegasyong pinipili diumano ng ilang barangay official ang mabibigyan ng SAP at mayroong pang nagreklamo na iligal na hinati ang natanggap nilang ayuda para ibigay diumano sa ibang hindi nabigyan.

Orihinal na tinakda ang Abril 30 para sa deadline ng SAP distribution, pero hindi ito nasunod at na-extend pa hanggang May 10. Pero sa kabila nito hindi umano lahat ng mga mahihirap na pamilya ay nabigyan.

At dahil nagpatuloy pa ang extension ng lockdown na tinawag na ng mga netizen bilang ECQ season 3, kinailangan nang magkapit-bisig ng mga Pilipino para matulungan ang mga kababayan.

Darna sa totoong buhay

Sa dami ng mga celebrity na tumulong at naglaan ng kanilang panahon para makatulong sa mga Pilipino, kabilang si Angel Locsin sa mga nanguna at walang pagod na sumuporta sa mga frontliner.

Umabot umano sa halos P11 milyon ang nakalap na pondo ng aktres para sa pagpapatayo ng mga isolation tent sa iba’t ibang ospital sa bansa sa ilalim ng kanyang fundarising campaign na #UniTentWeStandPH.

Pinatunayan niya na on at off-cam ay matatawag talaga siyang Darna, karakter na kanyang ginampanan at nagpaningning pang lalo sa kanyang karera.

Kapwa ko, sagot ko

Programa ito ng Philippine National Police (PNP) na tumulong sa higit 96,000 mahihirap na pamilya ang sa pamamagitan ng cash at in-kind gonation ng kanilang mga personnel na umabot sa P47 milyon.

Sinabi ni PNP chief Gen. Archie Gamboa na sa adopt a family program na ito, hinikayat ang lahat ng kanyang mga tauhan na tumulong sa kapwa.

“On behalf of all our PNP personnel, we enjoin all Filipinos to express our patriotism and put into action our Bayanihan by helping poor families in your communities as we brace for a stricter lockdown for our country to finally win this War vs COVID-19,” ayon sa opisyal.

Mga bayaning frontliner

Sa labang ito, bumida ang mga frontliner na nagsakripisyo para sa mga nahawa ng coronavirus. Sila ang first in line kumbaga at dapat na makatanggap ng suporta at proteksyon.

Gayunman, sa mga unang linggo ng pagkalat ng pandemya, marami sa kanila ang nakatanggap ng diskriminasyon at sinalubong ng pangamba dahil sa paniniwalang sila ang magdadala ng virus sa kanilang lugar.

Kaya naman naghain ang iba’t ibang lokal na pamahalaan ng mga kautusan upang sila ay maprotektahan.

Bukod sa kanila, bumuhos pa ang pagtutulungan lalo na sa mga pribadong kompanya at mga mamamayan na handang tumulong sa mga nangangailanga. Pinatunayan ng pandemyang ito na kahit nagkaroon ng pisikal na distansya, ang puso ng mga Pilipino ay nagkakaisa.