CORDS-X REPORT: Ang mga pagbabago sa Region X

Unti-unti na pong nagbubunga ang pagsisikap ng gobyerno na makamit ang hinahangad na pangmatalagang kapayapaan at pag-unlad sa mga lugar na dati ay pinamumugaran ng mga rebelde at mga kalaban ng pamahalaan.

Ikinararangal ko pong ibalita sa inyo ang naging matagumpay na joint meeting ng National Task Force-at Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-RTF-ELCAC) na ginanap sa Cagayan de Oro City.

Sa akin po itinoka ang Region 10 sa ilalim ng CORDS o Cabinet Officer for Regional Development upang ihatid ang mga programa ng Duterte administration para magkaroon ng pag-asa at pagbabago ang buhay ng mga mahihirap nating kababayan sa rehiyon.

Naging panauhing pandangal po sa ginanap na pulong si Pangulong Rodrigo Duterte kung saan inilatag sa kanya ang mga naging accomplishments ng NTF -ELCAC sa Region 10 sa pamamagitan ng mga inilunsad na programa para matuldukan ang problema sa insureksiyon.

Matagal na pong problema sa Region 10 ang armed conflict sa mga rebeldeng New People’s Army at sa Duterte administration lamang naipursigi ang paglutas dito ng hindi kailangang dumanak ang dugo at magbuwis ng buhay ang mga Pilipino.

Sa pamamagitan po ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP) na ipinatupad simula pa noong 2018 ay nag-abot ng tulong ang gobyerno sa mga dating rebelde na nagbalik-loob sa pamamagitan ng pinansiyal na tulong, pangkabuhayan at reintegration assistance.

Nabawasan po ang impluwensiya ng kilusang komunista sa Northern Mindanao, partikular sa 196 na mahihirap na barangay na dating balwarte ng mga rebelde kung saan isinangkalan ang pagiging mahirap ng mga mamamayan para linlangin ang mga ito at magalit sa gobyerno.

Sa tulong po ng mga ahensiya ng gobyerno at pribadong sektor ay nabuwag ang tatlong guerilla fronts sa Region 10 at ang mga mahihirap na barangay na dating balwarte ng mga ito ay binuhusan ng mga proyekto at programa at ngayon ay mga benepisyaryo na ng Barangay Development Program.

Ipinaramdam po ng NTF-ELCAC sa mga taga-Region 10 ang libreng edukasyon ng gobyerno at batay po sa report ni National Security Adviser Secretary Hermogenes Esperon Jr., mayroon na ngayong 75,200 na mga estudyanteng nag-aaral sa mga state universities and colleges na nagtatamasa ng libreng matrikula.

Nabigyan na rin ng lupang sakahan ang mga dati ay nakikisaka lamang matapos ipamahagi ng Department of Agrarian Reform ang 6,500 ektarya ng lupain sa mga benepisyaryo.

Sa tulong po ng Department of Labor, mabibigyan ng 100 trabaho ang bawat barangay at kikita ng apat na libo ang bawat isang benepisyaryo.

Bawat Departamento ng gobyerno ay mayroong inilaang programa sa mga barangay na nalinis na laban sa insureksiyon at ngayon ay tinatamasa na ng mamamayan ng Region 10 ang ipinangakong pagbabago ng gobyerno.

Lahat po ng nagbalik-loob na mga rebelde sa pamahalaan ay binigyan ng bahay at tinuruan ng mapagkakakitaan sa pamamagitan ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA).

Dahil sa mga programang ito ay humina ang impluwensiya ng mga komunistang grupo sa Region 10 na naging hudyat para mabago ang buhay ng maraming mamamayan.

Malaki rin ang ambag ng iba pang mga departamento ng gobyerno tulad na lamang ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa kanilang national greening project at Department of Education sa pamamagitan ng ipinatayong school buildings.

Dahil po sa matagumpay na paglilinis sa mga barangay laban sa insurhensya, tatanggap mula sa gobyerno ang bawat barangay ng P20 milyon para sa farm-to market roads, elektripikasyon, health stations, water systems at irigasyon na magagamit para mahango sa kahirapan ang maraming mamamayan na matagal na nasadlak sa kahirapan dahil sa kontrol ng mga rebelde.

Simula ipatupad ang E-CLIP, mayroon ng kabuuang P44.339 milyong halaga ng tulong ang naiabot na sa mga dating rebelde na ngayon ay pinakikinabangan na nila sa kanilang pagbabagong-buhay at matahimik na pamumuhay.

Hindi na nila ulit daranasin ang hirap ng pagtatago sa kabundukan at ang pangambang baka hindi na nila masilayan ang bagong umaga kapag naabutan ng mga puwersa ng pamahalaan.

Bagamat nalalapit na ang pagtatapos ng termino ng Duterte administration, naniniwala po akong marami pang magagawa para ganap na matuldukan ang local communist armed conflict sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsusulong ng mga nasimulang programa at proyekto para sa pagbabago ng buhay ng mamamayan sa Region 10.