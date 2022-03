Coo atat kumarera

NASASABIK na ang Filipino-American na si Patrick Coo maipakita ang kanyang husay sa harap ng mga kababayan sa nakatakdang pagho-host ng bansa sa pamamagitan ng Tagaytay City sa internasyunal na torneo na 2023 Asian BMX Championships.

“So happy and super excited to compete and race for the home crowd and my kababayan,” sabi ni Coo, patuloy ang pag-eensayo sa iba’t-ibang lugar sa Amerika sa pagnanais makalahok sa 2024 Paris Olympics.

Unang pagkakataon na babalik ang Pilipinas sa internasyunal na aksiyon tampok ang Tagaytay City na magho-host ng 2023 Asian BMX Championships at Asian Junior BMX Championships para sa karera at Freestyle mula Marso 3-6 sa International Cycling Union (UCI)-standard BMX track at sa Tagaytay City International Convention Center (TICC) complex.

Inanunsyo ng Asian Cycling Confederation (ACC) sa taunang kongreso nito sa Dushanbe, Tajikistan nitong Linggo ang pagbibigay ng hosting rights sa Pilipinas sa pamamagitan ng Integrated Cycling Federation of the Philippines (PhilCycling).

“We thank the ACC for granting the PhilCycling’s bid to host the Asian championships,” sabi ni PhilCycling chief Rep. Abraham “Bambol” Tolentino, na presidente rin ng Philippine Olympic Committee. (Lito Oredo)