Contractor sa P1.2B free Wi-Fi ‘di sinipot house probe

Inaprubahan ng House Committee on Good Government ang mosyon na ipa-subpoena ang opisyal o kinatawan ng United Nations Development Program (UNDP) upang sumagot sa mga tanong kaugnay ng pumalpak na implementasyon ng Free government WiFi project.

Sa pagdinig noong Martes, sinabi ni Surigao del Sur Rep. Johnny Pimentel na malinaw na UNDP ang may kasalanan kung kaya pumalpak ang proyekto kahit na nabayaran na ito ng gobyerno.

Ayon sa chairperson ng komite na si DIWA Rep. Michael Aglipay nagpasabi na ang UNDP na hindi ito magpapadala ng kinatawan sa pagdinig sa paniwala na hindi sila saklaw ng hurisdiksyon nito dahil isa silang international organization.

“We have his cellphone, he is not answering but we know that he read our messages because he replied through email,” dagdag pa ni Aglipay.

Ipinunto naman ni Pimentel kahit na dayuhan ang kinakatawan ng UNDP sa bansa dapat itong dumalo sa pagdinig.

“Parang iniinsulto tayo, sila na nga ang may kasalanan iinsultuhin pa tayo sa hindi nila pag-attend. Hindi naman pwede na loko lokohin lang,”dagdag nito.

Naghain ng mosyon si Pimentel upang maglabas ng subpoena ang komite at sinang-ayunan naman ito ng mga miyembro ng komite.

Nagsasagawa ng imbestigasyon ang komite kaugnay sa hindi natapos na pagkakabit ng 6,000 Wi-Fi site na nagkakahalaga ng $25.4 milyon o P1.2 bilyon.

Sa pinakahuling ulat nasa P284M na umano ang ni-refund ng nasabing kompanya sa DICT. (Billy Begas)