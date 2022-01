Contis mababasura: Mga anak nina Paolo, Lian gagawing Cabahug

Nakausap namin ang 9 years partner ng dating actress at EB Babes dancer na si Lian Paz na si John Cabahug.

Nakaligtas sila physically sa bagyong Odette dahil noong time na rumaragasa ito, nasa Manila sila ni Lian kasama ang bunsong anak dahil tumanggap siya ng Leadership Achievement in Entrepreneurship at ang kanilang Malunggay VDrinks mula sa 8th Elite Business Entrepreneurship Awards.

Pero ayon kay John, sobrang worried din nila dahil ang tatlong anak na babae ay naiwan that time sa Cebu, pero nagpapasalamat daw sila at okay naman ang mga ito. Though, as of presstime, hindi pa rin bumabalik ang supply ng kuryente sa kanilang lugar.

Sa February 2023 ay ika-10th anniversary na nila. Kung matatandaan, nag-proposed na si John kay Lian last year. Ito ay sa kabila ng hindi rin bumababa ang desisyon ng annulment sa pagitan nina Lian at estranged husband na si Paolo Contis.

Wish ni John na sa ika-10th years nila, makasal na nga silang dalawa at ma-grant na ang annulment. Literally, si John na talaga ang tumayo at masasabing nakilala at nakalakihang ama ng mga anak nina Lian at Paolo.

Mahal na mahal din ni John sina Xonia at Xalene na parang tunay niyang anak. Three at two years old pa lang ang mga ito nang makasama niya.

At nang tanungin nga namin kung wish din niyang i-adopt legally sina Xonia at Xalene, gustong-gustong daw niya kung papayag si Paolo.

Ciara binalikan nakaraan kay John Lloyd

Nakisakay rin ang actress/singer at pole dancer na si Ciara Sotto sa pagpu-post tungkol sa nagti-trending na biogesic at paracetamol.

Nag-post si Ciara sa kanyang Facebook account ng status na, “Walang sinabi ‘yung Biogesic pag ako ‘yung nag-ingat sayo!” At saka niya sinundan ng mga laugh, peace emoji at mga hashtags na “charot” at “joke lang po.”

Umani ng mga laugh comments at mga naaliw sa status niya ang mga Facebook friends niya. Siyempre, given naman kasi na isa sa naging ex-boyfriend at matagal din na naka-relasyon ni Ciara ay si John Lloyd Cruz.

Si John Lloyd na walang ka-effort-effort ay napag-uusapan ngayon dahil matagal naman na celebrity endorser ng Biogesic at sa sikat niyang “ingat” na paalala sa mga TVC niya ng naturang brand ng paracetamol.

Ending, tinutukso si Ciara ng mga nga nagko-comment sa kanya. Ilan sa mga ito, “Palaban tayo ngayon.” Na sinagot naman niya na, “pagbigyan hahaha. Laban lang.”

May nag-post naman ng picture nilang dalawa noong sila pa at saka nilagyan ng caption na, “hindi po ito joke.” Natawa si Ciara sabay sabi na, “langya ka.”