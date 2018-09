‘Contessa’ finale nakaka-trauma

Sobrang marami ang natulala sa eksena kamakailan sa Conte­ssa, na kung saan ay pinatay ng mga anak ang sarili nilang ina. Hindi nga nakayanan ng mga manonood ang naturang eksena, na kung sa tunay na buhay mangyayayari, malaking trauma talaga ang mararanasan mo.

Anyway, sa pag-aakalang si Contessa (Glaiza de Castro) ang nakalagay sa sako, pinagbabaril ng magkapatid na Lauren Young at Gabby Eigenmann ang sako. Pero, huli na nung malaman nila na ang sarili nilang ina na si Chanda Romero ang nakalagay sa sako, kaya naman hagulgol ang dalawa.

Anyway, hindi pa man natatapos ang show, maraming Kapuso viewer na ang nalulungkot sa nalalapit na finale ng top-rating Afternoon Prime na Contessa. Sa huling linggo ng programa, tiyak na kaabang-abang ang mga eksena.

And speaking of eksena ang bida na si Glaiza, tinanong ang kanyang mga Instagram followers tungkol sa kanilang paboritong kaganapan sa serye. Marami naman ang nagsabing nai-inspire sila sa tibay ng loob ni Contessa.

Maging ang mga cast ng show na sina Gabby, Neil Ryan Sese, Patricia Tumulak, Jay Arcilla at Karel Marquez, binalikan din ang kanilang unforgettable scenes.

Ngunit kahit huling linggo na, balita namin marami pang twist ang dapat abangan. Ano kaya ang mga ito? Abangan ‘yan sa GMA!

‘The Clash’, mas umiinit ang tapatan

Painit nang painit ang labanan sa pinakamalaking singing battle sa bansa na The Clash. Noong weekend, natapos na nga ang The Clash journey nina Melbelline Caluag at Mika Gorospe sa isang matinding tapatan laban kina Anthony Rosaldo at Danielle Orazaga.

Hindi inasahan ng marami ang naging resulta ng kumpetisyon dahil kahit sila, nagulat sa naging twist na ginawa ng programa. Ang inakala nilang kampihan, labanan pala!

Dahil doon, patuloy nga ang pag-arangkada nito sa ratings dahil ito na ang inaabangan tuwing weekend ng mga Kapuso viewer, at may kanya-kanya na silang bet para magwagi.

Marami rin sa kanila ang humihiling na sana ay wala na lang matanggal dahil hindi na sila makapili sa sobrang husay ng natirang mga clasher. Naku, puwede kaya ang hiling na ito ng mga fan?

Ngayong sampu na lang ang Clashers, kapansin-pansin ang mas lume-level up na mga performance at battle sa The Clash. Ano naman kaya ang mangyayari ngayong Sabado at Linggo? Huwag bibitiw sa mas umiinit na tapatan sa The Clash sa GMA!

Negosyo ni Kiko sa Boracay bubuhayin sa Oct. 26

Positibo pa rin ang pananaw ng former “Survivor Philippines” castaway na si Kiko Rustia na maaayos ng gobyerno ang Isla ng Boracay. May maliit na negosyo si Kiko at kanyang pamilya sa Bora at naapektuhan ito ng closure ng isla nitong nagdaang Abril.

Sa October 26, kung hindi magbabago ang plano, muling bubuksan sa publiko ang Boracay at umaasa ang dating host ng “Born To Be Wild” ng GMA Network at iba pang negosyante na tuloy-tuloy na ito para sa kanilang kabuhayan.

“Actually mas competitive sa Boracay. ‘Yung business naming hotel, ‘yung Koks Place in Diniwid at iba pang mga hotel du’n, magkakatabi. Ours is just a humble hotel. B & B, AirBNB style. We have six rooms and then plus two more for backpackers. It’s challenging. The best outcome is we actually have more time for the family. Pero nami-miss ko rin ang showbiz,” chika ni Kiko.

Samantala, bilang ambassador ng Victory Liner (VL) at endorser ng Yazz Prepaid Card ng Metrobank Card Corporation (MCC), hinihikayat ni Kiko na mag-avail ng first-ever Piso Trip seat sale promo exclusively para sa mga VL Premier Prepaid Visa cardholder.

Mula nga nu’ng September 1 to 3, all VLP Prepaid Visa cardholders who book bus tickets online at www.victoryliner.com for the Cubao-Baguio route (2:00 p.m. trip) and Cubao-Olongapo route (12:00 p.m.) for Sept. 10-16 travel period will only be charged P1.00, inclusive of online booking fee.

Para makapag-avail ng Piso Trip, cardholders simply need to load up their VLP Prepaid Visa Card, go to www.victoryliner.com to book, and use the card to pay.

Ang mga loading station ng VLP car ay matatagpuan sa SM malls, Ro­binsons malls, National Book Store, Family Mart, RD Pawnshop, H Lhuil­lier, Express Pay, Petron Treats, major Victory Liner bus terminals and over 3,000 other ECPay merchant partners nationwide.