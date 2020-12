Contact tracing app inobliga sa trabaho, transpo

Inaprubahan ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang rekomendasyon ng Office of the Cabinet Secretariat na ipatupad ang paggamit ng contact tracing app na StaySafe.ph sa mga pampubliko at pribadong opisina, mga negosyo at pampasaherong transportasyon.

Inihayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque nitong Biyernes na inatasan ng IAF ang Department of Trade and Industry, Department of Health, Department of Labor and Employment, Department of the Interior and Local Government, at Department of Transportation para maglabas ng joint memorandum circular ukol sa paggamit ng Stay Safe app at paglalagay ng QC Code.

Gagawin aniyang mandatory ito sa lahat ng pambansang ahensya ng gobyerno gayundin sa mga pamahalaang lokal. Hinimok naman ang pribadong sektor na gamitin ang naturang contact tracing app o ikonekta sa StaySafe.ph system ang ginagamit na nilang application. (Prince Golez)