Consunji tiba-tiba sa nilusaw na coal tax

Tuloy ang masasayang araw ng pinakamalaking producer ng coal sa bansa matapos makakuha ng exemption sa pagbabayad ng value added tax (VAT) sa domestic coal sa ilalim ng panukalang Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN).

Mas malaki pa sana ang hahamigin ng Semi­rara Coal Corp., na pag-aari ng bilyonaryong si Isidro Consunji kung nagtagumpay ang grupo ng mga kongresista sa pagtanggal ng coal tax sa ilalim ng panukalang TRAIN.

Sinabi ni Senador Joel Villanueva na kung inalis ang karagdagang coal tax sa panukalang TRAIN, lalakas ang hinala na sinuhulan sila ni Consunji.

“You know these guys, itong company na ito, kaya ako naiinis kasi baka sabihin na kami pa ‘tong inaayos nu’ng kompanya,” himutok ni Villanueva.

Sa nakaraang pulong ng bicameral conference committee, ikinagulat ng senate panel ang last minute decision ng house panel na i-etsapuwera ang coal company ng pamilya Consunji sa mga papatawan ng mataas na buwis.

Nakadidismaya aniya ang hakbang na ito ng mga kongresista dahil isa itong sampal at insulto sa Senado na siyang nagpanukala na patawan ng mas mataas na buwis ang ope­rasyon ng coal sa bansa.

Aniya, hindi sila papayag na alisin ang excise tax sa mga locally-produced na coal dahil malinaw naman na ang makikinabang dito ay ang pamilya Consunji dahil ang pag-aari nilang Semirara ang pinakama­laking coal producer ng bansa.

Dagdag ni Villanueva, nakakuha ang Board of Investment nito ng tax holiday simula Setyembre ng 2008 hanggang 2014.

“…may tax holiday na sila kahit wala silang binabayaran, exempted sila,” ayon sa senador.

“Ini-extend pa ito hanggang 2016, so ‘yung na-save nitong kompanya na ito from 2012 to 2016 for the last five years is already P10.7 billion,” pagsisiwalat ng senador.





Dahil sa pag-aalboroto ni Villanueva, pumayag ang mga kongresista na patawan pareho ng excise tax ang imported at domestic coal pero naipilit naman ng House contingent na magpatuloy ang ipinatutupad na value-added tax (VAT) exemption sa domestic coal.

Sa ilalim ng TRAIN bill na pinagtibay ng Kongreso, mula sa P10 per metric ton ay itinaas sa P50 per metric ton ang excise tax rate ng coal para sa unang taon ng pagpapatupad ng batas: P100 sa ikalawang taon; at P150 sa mga susunod na mga taon.

Sinimulang ipatupad ang P10 rate noong 1988. Nag-umpisa namang maging exempted sa pagbabayad ng nasabing batas ang mga local coal producers noong 1976.

Noong Lunes, dinoble ng mga senador ang ipinapataw na excise tax rate sa pagmimina bilang bahagi ng isinusulong na reporma ng pamahalaan sa sistema ng pagbubuwis sa bansa.