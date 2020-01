Consunji dinaga sa banta ni Duterte

PUMAYAG na ang bilyonaryong si Isidro Consunji ng DMCI Homes na magbayad sa mga may-ari ng unit sa Ecoland 4000 na gumuho matapos ang ma­lakas na lindol sa Davao City.

Ito’y matapos na tawagin ni Pangulong Rodrigo Duterte na arogante si Consunji dahil sa pagmamatigas na hindi magbayad ng refund sa mga unit owner sa nasabing condominium na nasira nang tumama ang magnitude 6.5 na lindol sa Davao noong Oktubre 2019.

“We accepted the offer to settle the claims of the homeowners at 150% of acquisition cost. They have a gene­ral assembly on January 20,” ayon kay Consunji sa report ng isang television network.

Napag-alaman din na bago patamaan ni Duterte ang DMCI ay nakipag-meeting na ito sa mga opisyal ng real estate firm noong Ene­ro 6.

Ayon kay James Patoc, isa sa mga owner ng Verdon Parc na naapektuhan din ng lindol sa Davao, pumunta ang mga opis­yal ng Consunji Group sa Palasyo para pag-usapan ang compensation sa apat na naapektuhang condominium building na Verdon Parc, Palmetto Place, Ecoland 4000 at Magallanes Residence.

Sa nasabing meeting ay nagmatigas din umano si Isidro Consunji at ang tanging gagawin lang umano ay ang pagsunod sa retrofitting plan ng Davao City Office of the City Building Official.

Paliwanag nito, tanging Ecoland 4000 lang ang nag-collapse habang ang tatlo ay nakatayo pa, at inaasahan na rin umano ang mga bitak at sira kasunod ng lindol.

Sa huli ay nagbanta si Duterte na ayaw na niya itong umabot sa korte at giniit na hindi niya hahayaang maagrabyado ang mga residente sa huling dalawang taon niya bilang Pangulo.

Matatandaan na sa isang panayam sa ABS-CBN ay muling binantaan ni Duterte si Consunji na hindi na siya makapagpapatayo ng building sakaling hindi sumunod sa pagbaba­yad ng refund sa mga owner.

“You know, if you do not come to terms with the people that you have prejudiced, will not allow you to even construct a building, not even a post,” giit ng Pangulo. (RP)