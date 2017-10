Consumers susuka sa Meralco ni MVP

Consumers ang tatamaan sa pitong power supply agreement ng Meralco sa mga sister company nito.

Paliwanag ni Bayan Muna party-list Rep. Carlos Isagani Zarate, aabot sa P12 bilyon kada taon ang kabuuang halaga ng babayaran ng mga consumer sa Meralco at mga sister company nito dahil ang mga ito na ang magdidikta sa presyuhan ng isinusuplay nilang kur­yente sa loob ng 20-taon.

Ganito aniya ang mangyayari dahil sa pitong power supply agreement na itinuring ng kongresista na ‘midnight deals’ dahil hindi na idinaan sa bidding process.

“Parang ang lalabas nito, nakikipag-deal ka sa kapatid mo pero ayaw mo nang makipag-deal sa kompetensiya mo.

So, ‘pag kapatid mo ang iyong kausap puwedeng magkaayusan lang tayo sa presyo,” ayon kay Zarate.

Mabubura aniya ang kompetensiya na maganda sana dahil pwedeng mag-alok ng mas mababang presyo ang ibang kompanya kung mayroong competitive selection process.

“Kasi Meralco ang biggest company ng kur­yente so lahat ng kompan­ya ng kuryente gustong magbenta doon.

Ngayon dahil naki­pagkontrata na siya sa kanyang mga kapatid saan ko pa ibebenta itong kuryente ko ngayon?” paliwanag pa ni Zarate.

Ang business tycoon na si Manuel V. Pangi­linan ang namumuno sa Meralco bilang chairman nito.

“Kaya ‘yan ‘yung negative side ng deregulation ng power industry tapos papayagan mong makipag-deal sa sarili niyang kompanya anong mangyayari doon? Usapang kapatid na lang.





Kasi ang presyo ng kur­yente from the generation company to the distribution utility pass on ‘yan, ‘pag sabihin ngayon ng generation company oh ang presyo ngayon is P5.00 ngayong araw pasa n’ya sa distribution utility hindi puwedeng sabihin ng distribution utility na hindi pwede mahal ‘yan ipapasa lang din ‘yan sa consumer. So, talo talaga tayo,” pagdidiin pa ng kongresista.