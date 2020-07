Consumer group dismayado sa kawalan ng plano sa enerhiya

Dismayado ang mga konsyumer at grupong nagsusulong ng malinis na kuryente sa kinalabasan ng ika-limang State of the Nation Address (SONA) nitong Lunes dahil sa kawalan ng mga plano para sa sektor ng enerhiya sa mga solusyong inilatag ni Pangulong Duterte sa paglaban ng bansa sa COVID-19.

Bago ang SONA, mariin nang isinusulong ng Power for People Coalition (P4P) ang mga reporma sa kuryente, ayuda para sa mga konsyumer, at pagpapalago sa renewable energy bilang susi sa pagbangon ng mamamayan mula sa COVID-19 at sa pagpapabuti ng kalidad ng kanilang buhay.

“Dismayado kami na hindi binigyang tibay ang direktiba ng Pangulo sa Kagawaran ng Enerhiya noong nakaraang SONA na bawasan ang paggamit ng bansa sa coal. Ni hindi nabanggit ang pagpataw ng anumang parusa kay Secretary Al Cusi, na nanindigan sa pagpapatupad nito ng ‘technology-neutral approach’ kahit na direktang paglabag iyon sa panuto ng Pangulo,” sabi ni Gerry Arances, Convenor ng P4P.

Pinuna ni Arances na hindi rin nabigyang pansin ang hirap na dinanas ng mga konsyumer sa sobra-sobrang paniningil ng Meralco habang quarantine.

Aniya, “Tiyak na hindi rin natutuwa ang mga konsyumer sa buong bansa na, bagaman sinabihan ng pangulo ang mga pribadong kumpanya ng kuryente na ayusin ang serbisyo nila, walang naibigay na katanggap-tanggap na resolusyon sa mga problema sa kuryenteng dinadanas natin ngayon. Hindi nabanggit ang agarang ayuda para sa mga konsyumer na biktima ng kawalan ng kabuhayan dahil sa COVID-19, at renegosasyon ng mga kontrata sa kuryente na hindi makatarungan para sa mga konsyumer.”

Pinuri ng P4P ang pagkilala ng pangulo na kayang-kaya ng solar energy na mabigyan ng kuryente ang Last Mile schools, ngunit diniin ng grupo na hindi rin naman pahuhuli ang solar at iba pang renewable na enerhiya sa kakayahang magbigay ng kuryente sa mga pagawaan, kabahayan, at opisina sa mga siyudad, tulad ng coal o karbon.

“Ang pinagkaiba ay natutulungan din ng renewable energy na bawasan ang pag-asa ng mga konsyumer sa monopolistikong grid habang iniingatan ang kalikasan at nagbibigay ng mas murang kuryente. Sinabi na mismo ng Pangulo na kaya ng renewable energy na magkaloob ng kuryente sa mga lugar na hindi kayang abutin ng coal, hindi namin maintindihan kung bakit hindi pa nadadatnan ng Pangulo ang lohikal na konklusyong renewable energy ang mas makatutulong sa ating bumangon mula sa COVID-19, hindi ang coal,” sabi ni Arances.