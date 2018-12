Constitutional crisis sa DPWH, balae pork scandal malabo – Palasyo

NANINIWALA ang Malacañang na hindi hahantong sa Constitutional crisis ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan nina Budget Secretary Benjamin ­Diokno at ilang mga kongresista.

Kasunod ito ng isyu sa pork insertion sa hindi naipasang 2019 proposed national budget sa Kongreso at ang bintang na pinaboran ng kalihim ang kontrata sa isang DPWH project ng kanyang balae.

Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na masyadong mababaw ang dahilan para magkaroon ng Constitutional crisis.

Hindi lang aniya nagustuhan ng Malacañang ang ginawang pagtrato kay Diokno sa Question Hour nang imbitahan ito at binastos ito ng isang kongresista.

“There is no Constitutional crisis. It’s a question of how you treat a fellow worker. We are not questioning the authority to question Mr. Diokno. What we were complaining against is the manner by which the Question Hour was conducted – he was mocked in that Question Hour,” ani Panelo.

Mas naniniwala ang kalihim na inililihis ng ilang kongresista ang isyu para hindi matutukan ang isiningit na malaking pondo kina Congressman Rolando Andaya Jr. at House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo.