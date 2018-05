Constitutional crisis depende sa aksiyon ng Kamara kay Sereno

KRUSYAL ang magiging­ hakbang ng Kamara sa impeachment case ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno kung magkakaroon ng constitutional crisis sa bansa.

Ipinaliwanag ni Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III na kung hindi kikilalanin ng Kamara ang desisyon ng Supreme Court (SC) na patalsikin si Sereno sa pamamagitan ng quo warranto petition na inihain laban sa Punong Mahistrado at ituloy pa rin ang paghahain ng Articles of Impeachment sa Senado ay posible itong ituring na constitutional crisis.

“Oo crucial ‘yun kasi kung hindi sila sang-ayon sa desisyon ng Supreme Court at tingin nila nakaupo pa rin si Sereno that is already the start of the clash of SC and Congress,” pahayag ni Pimentel sa panayam sa radyo.

Sa ngayon ay wala rin nakikitang dahilan si Pimentel para makialam sa naging desisyon ng SC lalo pa’t wala pa namang aniyang nakahain sa Senado na Articles of Impeachment.

“Hindi ano ang reason na ang Senado ay mag-i-intervene? Sasabihin we are the impeachment court pero ang impeachment ay nakadepende sa House. Tama na manawagan tayong lahat na may rule of law tayo, ‘yung pag-interpret sa constitution ay rasonable pero ang paghingi na mag-intervene ang Senado kasi ina-assume namin na may trial ay hindi puwede,” giit ni Pimentel.