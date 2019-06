Constitution pamunas puwet lang

BINIGYANG-katwiran ni Pangulong Rodrigo Duterte ang posisyon kung bakit hindi dapat magmatigas at maghigpit nang husto sa isyu ng mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea (WPS).

Sinabi ng Pangulo sa ambush interview sa Malacañang kamakalawa nang gabi na mas nangingibabaw sa kanya ang kaligtasan at proteksiyon ng 110 milyong Pilipino kaysa ano pa mang batas.

Bagama’t nakasaad sa Section 2, Article XII ng Konstitusyon na dapat protektahan ang mga yamang-dagat sa karagatang sakop ng bansa, kabilang na ang territorial sea at exclusive economic zone (EEZ), sinabi ng Pa­ngulo na “thoughtless” at “senseless” ang nabanggit na mga probisyon kapag nauwi sa gulo o giyera ang iringan ng Pilipinas at China.

“Ang China, pareho ng Pilipino hindi mo puwede hiyain. Magwawala ‘yan at magpuputak nang—p******* ka­yong lahat. Ganu’n ako,” anang Pangulo.

Sinabi ng Presidente na kapag ipinilit at ipinakita sa China ang kopya ng Konstitusyon na nagbabawal sa kanilang pumasok at mangisda sa inaangking teritoryo ay baka itulad ito sa toilet paper.

“Ganu’n ‘yan eh. Magpunta ako doon, sabihin ko, ‘Get out because this is the Constitution.’ Sabihin sa’yo, ‘Naubusan ka na ng toilet paper? Gamitin mo ‘yan.’

Hindi aniya kaila­ngang magpadalos-dalos dahil baka mauwi ito sa giyera, at magi­ging walang saysay ang Konstitusyon kapag nagalit ang China na magreresulta lamang sa mas masahol na sitwasyon.

Ipinaalala muli ni Pangulong Duterte ang mga armas ng China na hindi kayang tapatan ng Pilipinas at kapag luma­la aniya ang sitwasyon dahil sa pang-uudyok ng mga kritiko at oposisyon ay baka malagay sa peligro ang may 110 milyong Pilipino.

“In the mind of China, it is theirs. In our mind, pati ni Carpio et al and… ngayon sabi ko, turuan ninyo ako paano na sinagot na ako ni Xi Jinping noon, “there will be trouble.”

Nauna dito, nagbanta ang Pangulo na sa kulungan ang bagsak ng kanyang mga mga kritiko sakaling sampahan siya ng kasong impeachment kaugnay sa pagpayag umano nito na makapangisda ang China sa EEZ ng Pilipinas.

“I-impeach ako? Kulungin ko silang lahat. Subukan ninyo. Try to take it—try to do it and I will do it. Eh p***, sabihin ko sa mga sundalo ko, ipadala ko kayo doon,” anang Pangulo.

Naunang sinabi ni dating Foreign Affairs Secretary Albert del Rosario na maaring ma-impeach si Duterte sa pagkabigo nitong tuparin ang constitutional mandate na protektahan ang teritoryo ng Pilipinas.

Sinabi ito ng da­ting kalihim matapos na sabihin ni Duterte na hindi niya mapipigilan ang China na mangisda sa sakop ng EEZ ng Pilipinas dahil magkaibigan umano ang dalawang bansa.

Samantala, duda si Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson na tototohanin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang banta na ipakukulong ang lahat ng mga magsusulong ng impeachment laban sa kanya.

Sinabi ni Lacson na alam ng Pangulo na hindi niya ito kayang gawin at hindi niya ito gagawin.

Nangangailangan ng suporta ng 1/3 ng mga Kamara ang impeachment complaint bago ito maiakyat sa Senado na magsisilbing impeachment court.

Kailangan naman ng 16 na senador upang tuluyang ma-impeach ang Pangulo. (Aileen Taliping/Dang Samson-Garcia/Prince Golez)