Conor saludo sa mortal na karibal

MATINDING tinik man noon si Khabib Nurmagodemov kay Ultimate Fighting Championship (UFC) star Conor McGregor, sinaluduhan niya sa pamamaalam sa combat sport.

Ito ay matapos ianunsyo ng 32-anyos na Russian mixed martial arts (MMA) fighter ang pagreretiro sa upakan nang makuha ang panalo kontra Justin Gaethje nitong Sabado [Linggo, Manila time].

“Good performance @TeamKhabib. I will carry on,” tweet ng Irish.

Minarka na ni Khabib ang flawless record 29-0 at pinagpasyahang magretiro na dahil wala na rin ang kanyang ama na umaakay sa kanya matapos pumanaw sanhi ng Covid-19.

Naging mortal na mangkatunggali noon, nagpaabot pa rin ng pakikiramay ang pamilya at kampo ni Conor.

“Respect and condolences on your father again also. To you and family. Yours sincerely, The McGregors.”

Mainit ang naging upakan ng dalawang MMA fighter noong 2018. (Aivan Denzel Episcope)