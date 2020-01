Conor gusto rin ‘tikman’ si Manny

IDAGDAG na si UFC superstar Conor McGregor sa mga nagpapapansin kay World Boxing Association (WBA) ‘super’ welterweight champion Manny Pacquiao.

Balak ulit lumaban ni McGregor sa boxing at ang napipisil niyang kalaban ay walang iba kundi ang tanging eight-divison champion na si Pacquiao.

“I would be open to other boxing bouts. You know, Manny [Pacquiao].

We’re actually close to signing Manny,” sabi ni McGregor.

“There’s been talks about the Manny fight as well.”

Nabinyagan sa boxing si McGregor taong 2017 nang makipagbasagan ng mukha kay undefeated champion Floyd Mayweather Jr.

Sa kaagahan ng kanilang bakbakan ay nakakakunekta pa ng mga malalakas na suntok si Conor subalit sa bandang huli ay na-TKO na siya ni Floyd.

Wala pang sagot si Pacquiao sa pagpapapansin ni McGregor. (Ferdz Delos Santos)