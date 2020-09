Conor 3 round lang kay Pacman – Justin

SAKALING matuloy ang nilulutong Manny Pacquiao-Conor McGregor fight, mabilis lang matatapos ang upakan.

Hindi tatagal ng tatlong round ang Irish fighter.

“Manny will destroy Conor McGregor inside the three rounds. He will obliterate him I mean, my God, this is boxing,” walang gatol na pahayag ng long-time strength and condition coach ni Pacquiao na si Justin Fortune.

“We are boxers. McGregor is an MMA guy and we can’t do MMA, and he can’t box, that’s very simple.”

Kamakailan ay idineklara ng kampo ni Pacquiao, natatanging eight division champion sa buong mundo at kasalukuyang World Boxing Association (WBA) welterweight ruler, na hindi na muna ito lalaban ngayong 2020.

Huling nakipagsuntukan si Pacquiao noong Hulyo 2019 nang agawin ang WBA belt ni ‘One Time’ Keith Thurman. (Ferdz Delos Santos)