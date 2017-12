Congressmen paldo sa coal tax

Kung nakalibre sa pagbabayad ng buwis ang pinakamalaking producer ng coal sa bansa, may naghihintay naman na kapalit sa mga mambabatas na nagsingit ng probisyon sa panukalang Tax Reform of Acceleration and Inclusion (TRAIN) upang maipagpatuloy ang exemption nila sa pagbabayad ng value added tax (VAT).

Wala pang ideya si Senador Loren Legarda kung ano ang magiging reward ng mga mambabatas sa pagsisingit ng probisyon para hindi pagbayarin ng buwis ang mga producer ng coal sa bansa.

“I’m not sure why one company or just a small group was ­exempted, I have no idea and I can’t answer for that, I express my serious reservation.,” giit pa ng senadora.

Pangunahing makikinabang sa pagtanggal ng buwis sa coal ang Semirara Coal Corp. na minamay-ari ni Isidro Consunji.

Sa nakalipas na taon, bilyon-bilyong piso ang natitipid ng Semirara dahil sa panggugulang sa pagbabayad ng buwis.

Matatandaan na si Legarda ang nagpasok ng probisyon para patawan ng buwis ang coal, subalit pagdating sa bicameral confe­rence committee ay minadyik na ito ng mga miyembrong senador at kongresista.

Itinanggi na ng ilang senador na sila ay may kagagawan sa naglahong buwis sa coal kung kaya’t nabaling ang atensyon sa mga kongresista na posibleng kasabwat ng pamilya Consunji.

Giit pa ni Legarda, hindi dapat binigyan ng exemption ang mga producer ng coal dahil bilyon-bilyong piso naman ang kinikita nila sa kanilang ope­rasyon.

Aniya, dapat ay pantay-pantay ang pagpapataw ng buwis­ sa lahat ng fossil fuel at hindi dapat na iisang­ sektor lamang ang masasagasaan nang husto­ habang mayroong pinaliligtas.

“Para may parity ‘wag naman natin i-ispare ang isang sektor ng fossil fuel kasi di nabubuwisan ng 30 years. Now for 30 years, 10 pesos per metric ton of coal,” saad ni Legarda.





“If you look at this table, bubuwisan mo na lahat ng gasolina, kerosene, gasul lahat pero ang coal ayaw mong buwisan bakit? Kailangan pantay pantay or para hindi masyadong mangingisda o ang ibang sector sa genset sa diesel, yung iba dito naman sa coal. There’s no such thing as puro coal kasi blended ang energy natin,” dagdag pa nito.