Congressman pinaradahan ng pork – Ping

HINDI lamang sa sariling insertions o pork barrel sa distrito o lugar ng isang mambabatas maaaring magkaroon ng katiwalian.

Ito ang binigyang-diin ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson makaraang ibunyag ang raket ng ilang kongresista sa pagkakaroon ng komisyon sa mga pork barrel na ipinalalagay sa ibang legislative district o ang tinawag nitong “parking of pork scheme.”

Ipinaliwanag ni Lacson na nabanggit na ito ng ilang mga kongresista subalit hindi nila inaamin ang komisyon na makukuha sa naturang sistema.

“‘Parking’ the pork — greed always has its way with corruption,” saad ni Lacson sa kanyang Twitter.

Ipinaliwanag ng senador na ito ang bagong sistema ngayon sa pork barrel.

“Big amounts of pork are parked in a legislative district of a well connected congressman. Then he/she offers to share portions of that parked pork to other congressmen with very little or no pork allocations with the understanding that the choice of contractor remains with the former,” paliwanag nito.

“So project lang sa district nila pakinabang nung congressmen who accept the offer, while the one who owns the pork gets the commission,” dagdag nito.

Katunayan, may kilala aniya siyang isang kongresista na inalok ng bahagi ng ipinaradang pork sa kanyang lugar.

“But he declined since he has no control on the quality of the infra project,” saad ni Lacson, na tumangging tukuyin ang pagkakakilanlan ng kongresista.