Congressional bet balat-sibuyas sa socmed

Sino raw itong kandidato sa pagka-kongresista ang mistulang balat-sibuyas dahil hindi matanggap ang mga kritisismo sa social media?

Mukhang hirap daw maka-get over ang kandidato ito sa mga tumutuligsa sa kanya. Kahit beterana na, as in tinubuan na ng ugat sa politika ay tila balat-sibuyas pa rin ito sa kritisismo.

Naibulong ng isang Marites kay Mang Teban na itong si congresswoman to be ay nagbabantay sa iba’t ibang social media platform lalo na sa Facebook.

At kapag nakakakita ito ng negatibong komento o magaspang na kritisismo ay hindi ito mapakali.

Tila hindi niya kayang palagpasin ang mga ito kaya naman pinapahanap niya sa kanyang mga tauhan ang kritiko upang kausapin.

At sa paglapit sa araw ng halalan ay lalong dumarami ang puna sa pamamahala ng opisyal at umabot na sa punto na imposible na mahanap ang lahat ng tumutuligsa. Bukod dito ay problema rin kung papaano matutukoy ang mga gumagawa ng fake account para lamang makapag-post ng kritisismo.

Pintahan n’yo na. Ang opisyal ay matagal na sa lokal na pamahalaan at ngayon ay tumatakbo para sa posisyong gumagawa ng batas. Siya ay may letrang A sa kanyang pangalan, as in Anchakit mabanatan ng fake account.